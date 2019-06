As: "Real Madrid, Pjanic alternativa a Pogba"

MADRID (SPAGNA) - Secondo il sito del quotidiano "AS", il Real Madrid non ha perso di vista Miralem Pjanic, un nome che finisce spesso nell'elenco dei possibili rinforzi blancos. Il 29enne bosniaco della Juventus mette d'accordo allenatore e dirigenti, visto che è apprezzato da tutti. Paul Pogba, però, resta la priorità di Zinedine Zidane, con Christian Eriksen alternativa "di lusso", che non convince del tutto i vertici merengues. Per il quotidiano spagnolo, in attesa che venga ufficializzato il nuovo tecnico, la società bianconera non considera incedibile l'ex Roma nonostante un contratto fino al 2023. L'eventuale offerta del Real per il suo cartellino arriverebbe al massimo a 70 milioni, ma "AS" scrive che il calciatore è seguito con attenzione anche da Psg e Manchester City e che comunque, se dovesse arrivare Sarri sulla panchina bianconera, è probabile che chieda la conferma del centrocampista. Zidane stima il bosniaco per la sua duttilità in tutti i ruoli del centrocampo, capacità tattiche, doti tecniche e per la precisione nei calci piazzati.