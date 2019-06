Caso Ronaldo-Mayorga: "Le accuse non sono state ritirate"

TORINO - Direttamente dagli Stati Uniti, parla il legale della Mayorga, la ragazza che sostiene di essere stata violentata da Cristiano Ronaldo nell'estate 2009 a Las Vegas, a proposito della notizia di queste ore secondo la quale le accuse di stupro contro il portoghese siano state ritirate. Di fronte a questa novità, ecco le parole dell'avvocato Larissa Drohobyczer ad AFP. La rappresentante della Mayorga ha fatto sapere che la denuncia inizialmente presentata nello Stato del Nevada, viste le difficoltà incontrate per la notifica al giocatore in Italia, è stata 'spostata' davanti a un tribunale federale: "Le accuse non sono state ritirate. Abbiamo appena ritirato la nostra denuncia a livello statale (nel Nevada, ndr) perché abbiamo presentato una denuncia identica al tribunale federale". Non sembra placarsi, dunque, il caos attorno a questa vicenda che mette il numero 7 bianconero nel mirino della cronaca. Inoltre, il legale aggiunge: "In termini concreti, abbiamo appena cambiato la giurisdizione, ma le accuse rimangono".

