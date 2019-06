Pogba è la priorità: la Juve lo rivuole

Paul Pogba è la priorità della Juve, ed al contempo il mercato al momento non offre alcuna prospettiva più allettante al centrocampista francese. Le ultime mosse del Real Madrid, del resto, hanno ulteriormente confermato che per il centrocampista le merengues possono offrire soprattutto contropartite. Ma è la Juve ad avere i nomi giusti a disposizione per convincere lo United.