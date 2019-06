Juve, Paratici a Londra: missione per Sarri

TORINO - Fabio Paratici è volato a Londra nella giornata di ieri. Obiettivo: liberare Maurizio Sarri dal Chelsea e per questo ha iniziato una trattativa con Marina Granovskaia, la plenipotenziaria dei Blues. Nel discorso fra i due massimi dirigenti c’è il famigerato indennizzo di sei milioni di euro che il club londinese vorrebbe ottenere per lasciare partire Sarri, ancora sotto contratto per due anni.