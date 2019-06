Juve, Pinsoglio verso il nuovo look: si rifà i capelli da Ronaldo

TORINO - Chiusa la parentesi campionato, per i calciatori è arrivato il momento di pensare un po' a se stessi. E' quanto sta facendo Carlo Pinsoglio che, approfittando del viaggio in Spagna, è andato a rifarsi i capelli nella clinica di Ronaldo. Il secondo portiere della Juve si è sottoposto al trattamento per il trapianto e ha raccontato lui stesso la sua esperienza attraverso un post Instagram: "È stato un lavoro splendido in una clinica TOP, con persone altrettanto formidabili e qualificate. Grazie di tutto, a presto!". "Grazie per la fiducia, Bro", la risposta di CR7, contento della visita del compagno.