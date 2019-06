Juve, ecco Luca Pellegrini: domani le visite mediche

Oggi è stato il giorno di Leonardo Spinazzola che, a Roma, a Villa Stuart, ha svolto le vesite mediche di rito per diventare un nuovo giocatore giallorosso. Domani, con tutta probabilità, sarà quello di Luca Pellegrini alla Juventus, atteso proprio per gli esami di idoneità sportiva. Gli ultimi dettagli sono stati risolti, si aspettano solo i contratti da visionare per ufficializzare il passaggio dell'ex Cagliari in bianconero e completare lo scambio. Poi per Pellegrini sarà il momento di confrontarsi con la Juve di Sarri.