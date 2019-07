TORINO - Stephan Lichtsteiner posta "Fino alla fine" con un fan della Juve e i tifosi gli scrivono: «Pendolino gobbo per sempre, torna da noi». Il terzino svizzero, che si è svincolato dall’Arsenal, ste cercando una sistemazione. Con la Juventus il feeling è intatto, tanto da essere retwittato. L’ex Lazio in bianconero ha vinto 7 scudetti ed è stato uno degli uomini simbolo della rinascita. Un idolo per i tifosi, un idolo #finoallafine.