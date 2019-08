Biglietti Juve-Napoli: è polemica per le modalità di vendita

TORINO - Come se non bastasse vedere Maurizio Sarri con la divisa della Juventus, il big match della seconda giornata di campionato tra i bianconeri e il Napoli all'Allianz Stadium si rivela ancora più amaro per i tifosi partenopei. Da quanto emerge dal comunicato pubblicato dalla società juventina sul proprio sito ufficiale, è stata vietata la vendita dei biglietti ai nati e residenti in Campania. Se la Questura di Torino ha preso le distanze dalla decisione - "Con riferimento alla notizia apparsa oggi su alcuni organi di stampa, secondo la quale la Questura avrebbe concordato il divieto di vendita dei tagliandi per la partita Juve-Napoli a chi è nato in Campania, si comunica ufficialmente che tale notizia è del tutto destituita di ogni fondamento. La Questura di Torino non ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla" -, la società bianconera rimanda la responsabilità all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: "le restrizioni di vendita dei biglietti per la partita del 31 agosto, pubblicate sul sito della società - recita una nota pubblicata sul sito della società piemontese - nella mattinata di ieri, sono state comunicate, tramite Posta Elettronica Certificata, agli uffici competenti in data 4 agosto alle ore 16. Le modalità di vendita dei tagliandi potrebbero subire variazioni, anche sostanziali, solamente a seguito delle determinazioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che non si è ancora riunito".