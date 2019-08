Cristiano Ronaldo sempre più italiano. La Juve, il caffè, la casa in collina...

TORINO - Cristiano Ronaldo sta diventando sempre più “italiano”. Il fuoriclasse portoghese, infatti, si divide tra calcio e affari. La sua griffe di moda che pubblicizza sui social è sempre attualizzata con foto dove CR7 appare modello di se stesso. E poi il campo dove dà il massimo, anche in allenamento e risulta punto di riferimento anche per i compagni più giovani. E nella vita di tutti i giorni l’attaccante della Juventus è molto torinese: si fa ritrarre con la tazzina di caffè in mano, canta, mangia con il panorama mozzafiato alle spalle (la città con la Mole che svetta, le mille luci), guida i bolidi in mezzo al traffico per andare alla Continassa. Non uno qualunque, ovvio, ma comunque un torinese a tutti gli effetti.