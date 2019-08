Juve, se Pellegrini parte sarà caccia al terzino

TORINO - L’affare è bello caldo: Luca Pellegrini può tornare a Cagliari. La trattativa è in fase di accelerazione, tanto che l’esperienza bis in Sardegna del erzino già perno della nazionale Under 20 è una prospettiva che nell’ambiente rossoblù vagheggiano da giorni. I quattro mesi scarsi vissuti in riva al Poetto hanno evidentemente fatto breccia e a meno di un sorpasso altrui che avrebbe del clamoroso il destino del calciatore nato a Roma pare segnato.