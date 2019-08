Koeman: "De Ligt presto sarà titolare alla Juve"

TORINO - La prima gara del campionato l'ha vissuta dalla panchina, osservando i compagni Chiellini e Bonucci protagonisti al centro della difesa bianconera. Ancora quindi non ha fatto il suo esordio ufficiale il 20enne olandese Matthijs de Ligt, acquistato dalla Juventus questa estate per circa 75 milioni di euro dall'Ajax. Non è preoccupato, però, il ct Oranje Ronald Koeman ai microfoni della tv "Nos", ha detto: "Per un verso si pensa che dovrebbe giocare, perché il suo cartellino è costato parecchio. Per un altro però se in un club ci sono Chiellini e Bonucci è giusto che l'allenatore possa fare scelte diverse"."Io ho parlato con il ragazzo due settimane fa. Mi ha spiegato che deve adattarsi al modo di giocare e di difendere dell'Italia. All'Ajax era tutto diverso; in Olanda basta la fisicità, in serie A conta molto la posizione", ha aggiunto Koeman. "Non sono preoccupato. Un giocatore con le sue qualità giocherà tante gare di certo; presto sarà titolare. Ovviamente, non è in dubbio per l'Olanda", ha concluso il ct della Nazionale Oranje.