Georgina: "Difficile essere la compagna di Cristiano Ronaldo"

TORINO - "Essere il partner di un personaggio così famoso non è facile ma non lo cambierei per nulla al mondo". Lo ha detto la fidanzata di Cristiano Ronaldo, la modella Georgina Rodriguez, in una intervista concessa a "The Sun"."Ciò che provo per lui è più forte di qualsiasi altra cosa e qualsiasi tipo di pressione. Assieme siamo più forti; c'è una reciproca ammirazione".