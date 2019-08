Juve, Rabiot scalpita: col Napoli maglia da protagonista

TORINO - Madame Véronique, in tribuna al Tardini dove erano presenti mogli, fidanzate e parenti dei giocatori, ha arricciato il naso quando, arrivata la lista con le formazioni, non ha visto il suo cocco Adrien Rabiot tra i titolari. Dopo essere stato - a suo dire - sei mesi ostaggio del Psg ed essersi finalmente liberato del club francese per accasarsi alla Juventus da parametro zero, ma con uno stipendio da 7 milioni e un bonus di 10 milioni alla firma, il bianconero pensava, unico tra i nuovi arrivati a Torino, di essere pronto a partire dal primo minuto. Del resto, ha rappresentato la sorpresa più lieta nelle amichevoli pre campionato, inserendosi alla perfezione nel nuovo contesto tattico di Maurizio Sarri, di cui gode della fiducia, e mostrando di possedere già una buona forma fisica. Invece ha prevalso la Juventus old style con la linea mediana composta da Sami Khedira, Miralem Pjanic e, a sorpresa appunto, Blaise Matuidi, il francese campione del mondo con le valigie pronte che, se non dovesse essere ceduto in questi ultimi giorni di mercato, rischierebbe di essere escluso dalle liste Champions.