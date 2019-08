Sarri non perde il vizio del fumo nonostante la polmonite

TORINO - Neanche la polmonite ha fermato Maurizio Sarri. Il tecnico della Juve non ha perso il vizio del fumo come ha testimoniato l'immagine pubblicata dall’edizione torinese del Corriere della Sera: lo si vede concedere una foto a un giovane tifoso bianconero con in mano, ben visibili, pacchetto di sigarette e accendino. Lo scatto ha prontamente fatto il giro del web scatenando vari commenti e creando, a quanto pare, alcuni malumori tra i dirigenti. Sarri in mattinata ha seguito da bordo campo l’allenamento dei suoi ragazzi anche se la seduta è stata diretta dal vice Martusciello: il ‘Comandante’ farà di tutto per poter sedere in panchina nel big match di sabato sera all’Allianz contro il Napoli. La decisione definitiva potrebbe essere presa nel pomeriggio di venerdì.