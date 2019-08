De Ligt si prende la Juve: sarà titolare contro il Napoli

Essere una grande squadra significa perdere uno dei primi cinque centrali del mondo, Giorgio Chiellini, e sostituirlo con uno dei primi cinque centrali del mondo, Matthijs De Ligt. La mazzata dell’infortunio del capitano, perno della difesa, viene attutita dal fatto di aver rinforzato il reparto con il giocatore più costoso della campagna acquisti e tra i più desiderati dalle big europee durante l’estate.

De Ligt, sarà un battesimo del fuoco con il Napoli

Doveva essere un inserimento soft per il ventenne olandese, sarà un battesimo del fuoco con il Napoli da affrontare allo Stadium in quella che è una sfida scudetto molto acerba, ma comunque significativa per segnare l’inizio della stagione. Non è certo una preoccupazione per chi, come De Ligt, è stato il più giovane capitano dell’Ajax e il più giovane a disputare da capitano una semifinale di Champions League. Il ragazzo non ha certo problemi di ginocchia tremolanti di fronte all’idea di un big match, anzi dicono che in queste situazioni si esalti molto di più, avendo una capacità di concentrazione superiore e l’istinto del campione vero, che percepisce il momento cruciale.