Juve, le convocazioni in vista della gara con il Napoli

TORINO - Sono in tutto 23 i giocatori convocati dalla Juventus in occasione della gara con il Napoli, in programma stasera all'Allianz Stadium stasera alle 20.45 e valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Torna Rugani, confermate invece le preventivate assenze di Chiellini e Ramsey. Questo l'elenco completo: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 21 Higuain, 23 Emre Can, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon.