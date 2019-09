Barzagli torna alla Juve: è pronto per Sarri

Dicono che l’estate stia finendo, eppure Andrea Barzagli non se ne va, anzi. L’ex roccia della difesa juventina, primo eroe dell’acronimo che ha fatto storia (la BBC), è rimasta in contatto con coloro che, senza esagerare, sono sempre stati suoi amici: questione di pelle, preferibilmente a strisce. E anche con Maurizio Sarri il dialogo non è mai mancato. Di più: il tecnico, non appena si era insediato sulla panchina dei campioni d’Italia, aveva voluto confrontarsi subito con mister 281 presenze in otto stagioni e mezza (e se il fisico avesse retto, sai che numeri...). Un intreccio di opinioni, pensieri, consigli, chiesti e dati da chi evidentemente aveva una conoscenza del mondo Juventus ben più evoluta rispetto a chi era appena arrivato. Ed ecco il risultato, liofilizzato in virgolettati immaginari, ma verosimili: caro mister, arrivo, perché io la Juve non la mollo. I tempi di attesa? La sosta, poi Barzagli dovrebbe entrare a far parte dello staff di Sarri.

