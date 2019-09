O Jogo: "Juve, per Perin al Benfica non è finita"

LISBONA (Portogallo) - Dopo essere stato ad un passo del Benfica prima e del Monaco poi, Mattia Perin è rimasto alla Juventus, chiuso da Szczesny, Buffon e persino da Pinsoglio, che dalla sua ha il vantaggio di poter essere inserito in lista Champions in qualità di prodotto del vivaio bianconero. Per il portiere ex Genoa, però, l'ipotesi di un trasferimento a Lisbona, che sembrava naufragata dopo il mancato superamento delle visite mediche, potrebbe non essere del tutto tramontata: stando a quanto riportato da O Jogo, infatti, la dirigenza delle Aquile non avrebbe per nulla accantonato l'idea di acquistare il forte estremo difensore italiano, forte dell'accordo con la Juve sulla base di 15 milioni di euro. Il freno sarebbe imposto dall'infortunio del calciatore, col Benfica che non vorrebbe accollarsi un lauto stipendio senza la certezza di averlo a disposizione. Ad ogni modo, si legge sul quotidiano lusitano, il mercato della Primeira Liga chiude il 22 settembre: qualora non si trovasse la quadra entro suddetta data, il discorso sarebbe rimandato a gennaio, con alte propabilità di fumata bianca.