Razzi: “Kim segue la Juve. E io la porto da lui”

Addirittura?

«Sì! Kim è appassionato di calcio. Quando studiava in Svizzera, a Berna, spesso andava a Milano per vedere qualche partita a San Siro, stiamo parlano dei primi Anni 2000. Ovviamente doveva arrivare in incognito: arrivava, si vedeva la partita e tornava indietro. E’ in quel periodo che si è innamorato del calcio italiano ed è per questo che ha avviato il progetto che ha portato Han in Italia nel 2015. Qualche anno prima mi aveva chiesto di organizzare la cosa e di trovare una società sportiva e una scuola perché una ventina di talenti coreani potessero migliorare le loro capacità calcistiche e studiare la cultura italiana».

