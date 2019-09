Fiorentina-Juve, la formazione: Higuain titolarissimo

TORINO - L’overbooking non esiste (quello, semmai, riguarda la lista Champions), alla Continassa c’è spazio per tutti e il gruppo s’è quasi ricomposto. Ne mancano quattro - atterreranno oggi, i sudamericani - più l’extraterrestre (Cristiano Ronaldo, che ha avuto un giorno di permesso) e poi sarà antivigilia piena, vera, sentitissima di Fiorentina-Juventus. Non il match dell’anno, non perlomeno per i bianconeri, di sicuro un’opportunità consistente per lanciare un piccione viaggiatore, diffondere un messaggio, inviare un whatsapp nella chat di gruppo che raccoglie le pretendenti allo scudetto: perché vincere a Firenze non è mai un obiettivo scontato.