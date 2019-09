Douglas Costa, la foto social con Dybala fa sognare i tifosi

TORINO - Douglas Costa e Dybala, facce da selfie. Il centrocampista brasiliano ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo immortala insieme al compagno argentino negli spogliatoi, nel post allenamento. "Se queda", il commento al post. Una frase, mille significati. I tifosi juventini hanno interpretato il "Resta" come un chiaro indizio della permanenza della Joya in bianconero. Sono ancora tante le voci che vedrebbero l'attaccante fare la valigie per trasferirsi all'estero nella sessione di mercato a gennaio. Secondo la stampa inglese, Tottenham e Psg sarebbero i club più interessati al punto da studiare strategie per convincere il giocatore e il club bianconero. La faccenda preoccupa i fan che però oggi hanno una rassicurazione in più.