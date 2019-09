Fiorentina e Atletico Madrid: la Juventus ne sfida centomila

Juve contro tutti. Juve contro centomila, circa. I quarantamila del Franchi fiorentino oggi pomeriggio e di lì a poco - poche decine di ore/poche centinaia di chilometri - i 65 mila del Wanda Metropolitano madrileno. Roba da “al mio via scatenate l’inferno”. Così come: al loro via, preparatevi all’inferno.

La bolgia del Franchi battesimo per De Ligt, Danilo, Ramsey e Rabiot

Si parte insomma da una delle rivalità nostrane più storiche e sentite, fatte di campanilismo ed episodi che più o meno toccano tutti i filoni del genere: dallo sfottò più genuino (del quale i toscani sono proverbialmente maestri) agli episodi anche più beceri, così come isolati, per carità e stigmatizzati anche in questi giorni (certi cori o scritte contro le vittime dell’Heysel che ciclicamente, purtroppo, qualcuno ripropone). Ebbene, oggi anche i nuovi acquisti - dal campo o dalla panchina - avranno modo di capire cosa sia l’antijuventinismo in Italia e cosa significhi giocare in certi stadi, in certe “bolge” dantesche (e del resto in casa Dante, si gioca). Sarà una sorta di battesimo del fuoco, dunque, per i vari Matthijs De Ligt, Danilo, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot. Calciatori di esperienza e carattere, vero, ma che comunque avranno il gusto di vivere certe situazioni, certi contesti caratterizzati da sfumature e sviluppi differenti da campionato a campionato.

