Atletico Madrid-Juve, le pagelle: fosforo Higuain, Cuadrado colpo di classe

MADRID - Ecco le pagelle di Atletico Madrid e Juve dopo il 2-2 tra spagnoli e bianconeri al Wanda Metropolitano.

ATLETICO MADRID

OBLAK 6

Sempre sicuro in ogni circostanza, i gol sono imparabili.

TRIPPIER 6.5

Costante ed efficace nell’appoggiare l’azione, concede qualcosina negli inserimenti, ma salva sulla davanti alla porta una conclusione a botta sicura di Matuidi al 29' della ripresa.

SAVIC 6.5

Superato dal cross di Alex Sandro schiacciato in rete da Matuidi, si riscatta nel giro di 5 minuti andando a firmare proprio di testa il gol che riapre la partita.

GIMENEZ 6.5

Lui oltre che nella propria area di testa ne va a prendere un paio anche in quella bianconera, servendo l’assist per il 2-1 a Savic. Non fa in tempo ad andare in aiuto di Renan Lodi sul gol di Cuadrado.

RENAN LODI 5.5

Grande partecipazione alla fase offensiva e anche buona copertura, fino a che Cuadrado non lo batte per segnare l’1-0. Vitolo (30' st) 6.5 Efficace nell’assalto finale.