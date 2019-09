Bonucci difende Cuadrado: “I panni sporchi si lavano in casa”

MADRID - Capitano in campo per tutta la partita - vista l’assenza di Giorgio Chiellini - e anche nei minuti subito dopo il fischio finale, quando si è aperta una mini-discussione tra i bianconeri sui gol presi, con qualche compagno a riprendere Juan Cuadrado. Leonardo Bonucci, da vero leader, ha scortato il colombiano e invitato tutti a parlarne nel chiuso dello spogliatoio di questi argomenti. «I gol sono responsabilità di tutti - ha poi spiegato a Sky Sport il difensore juventino - non di Cuadrado o di quell’altro e comunque il fatto che si sia discusso a fine gara è la dimostrazione della fame che c’è in questa squadra. E in ogni caso i panni sporchi si lavano in casa».