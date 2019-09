Juve, le convocazioni per il Verona. Mandzukic ancora out

TORINO - Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha chiamato 21 giocatori in vista del prossimo incontro di campionato, la gara on il Verona in programma nel pomeriggio di oggi alle ore 18. Fuori per infortunio Chiellini, Douglas Costa e De Sciglio. Assente ancora una volta il nome di Mario Mandzukic dalla lista. Questo l'elenco completo: 1 Szczesny, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 8 Ramsey, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 21 Higuain, 23 Emre Can, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon.