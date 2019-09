Pogba chiede al Manchester United una cifra esagerata: Juve e Real vigilano

Paul Pogba ha le idee chiarissime: chiede 600 mila euro di sterline a settimana al Manchester United . Tradotto in euro: più dello stipendio che Cristiano Ronaldo percepisce alla Juventus . Sarebbero infatti circa 34 milioni a stagione. Il centrocampista francese, rappresentato da Mino Raiola , nei giorni scorsi ha accettato di sedersi al tavolo delle trattative con il suo club. Sa bene che Juventus e Real Madrid sono sempre interessate all'evoluzione della sua situazione, ma anche che il mercato si muove velocemente, che entrambi i club stanno seguendo anche Christian Eriksen , con il Real che nelle ultime ore avrebbe fatto dei passi decisivi dopo che la stessa Juve era stata più volte accostata nelle ultime settimane al danese del Tottenham, il cui contratto scadrà a giugno. Ma Pogba sa soprattutto che ad avere le carte migliori in mano è il Manchester United.

Il rilancio

Dopo aver zittito il giocatore quest'estate, in seguito alle sue dichiarazioni di insoddisfazione, ed averlo confermato unilateralmente e senza tanti preamboli, ora il club ha in mano un contratto fino al 2021 con una opzione di allungamento per il 2022, che può esercitare indipendentemente dal parere del giocatore.

