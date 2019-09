Cassano: "Messi meglio di Ronaldo. Higuain? Il più forte"

Antonio Cassano dice tutto, come il titolo del suo libro, questa volta però parla della Juventus e dei suoi protagonisti: dal duello Messi-Ronaldo, al sempreverde Buffon, fino ad Higuain, Fantantonio ha detto la sua all'evento Milano City: "Messi è il calciatore più grande al mondo, della storia. Oggi non ha rivali: Cristiano è un fenomeno, ma Leo è un'altra roba".

Cassano: "Se la Juve punta su Dybala, non vince nulla"

Cassano: "Higuain è il più forte in Italia"

Non ha dubbi Cassano su chi sia l'attaccante più forte in Serie A: "Higuain è il centravanti più forte che c'è in Italia, tra i migliori al mondo. Buffon? Non mi aspettavo tornasse a fare il secondo dopo il Psg, io avrei chiuso col calcio. Szczesny è un portiere normale e non credo debba essere il titolare indiscusso. Non è Alisson né Neuer".