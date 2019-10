SZCZESNY 6

Mai impegnato seriamente.

CUADRADO 7

Denuncia la desuetudine al ruolo con qualche intervento avventato, ma sono molti di più quelli buoni ed è prezioso in avanti: suo il lancio per il gol di Higuain e un quasi assist per Ronaldo.

BONUCCI 7

Attento nell’andare a chiudere le falle che ogni tanto si aprono sulle fasce.