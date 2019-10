La lezione di Gonzalo

Quando diceva che si sarebbe preso la Juve, che si sarebbe guadagnato un’altra chance nella Juve, non riusciva evidentemente a essere convincente. Più lui - Higuain - lo diceva, e più si contavano i giorni, le ore, per il suo trasferimento. All’estero? Alla Roma? Si sprecavano i sussurri, anzi no, si rincorrevano le certezze - vedrete, vedrete, era il ritornello - di chi lo vedeva lontano dal bianconero. I calciatori, oltre alle interviste, hanno tanti modi per provare poi a convincere tutti delle reali intenzioni. C’è chi punta i piedi, chi si lascia andare a qualche gesto polemico in campo, chi va magari allo scontro per cercare di far prevalere le proprie ragioni, chi si mette di traverso nello spogliatoio. Higuain, una volta rientrato alla Juve, ha scelto - lui, con quella carriera e con quel curriculum, - soltanto una strada: il lavoro, il sacrificio, il sudore.

Fatto sta che non essendo riuscito a essere convincente con le parole («Io resto alla Juve», ripeteva, senza essere creduto) Higuain si è preso la sua grande rivincita in silenzio, sul campo. La partita con il Bayer Leverkusen - con i palleggiatori tedeschi - è stata infatti la partita che ha timbrato la promessa del centravanti bianconero. Non solo un gol di tecnica, potenza e precisione; non solo un paio di assist preziosi a Ronaldo; non solo l’azione che ha portato alla rete di Bernardeschi; ma soprattutto - sì, soprattutto - una gara piena di buone intenzioni, di scatti, di palloni difesi con le gambe piantate a compasso, per dar tempo al compagno di liberarsi. La Risposta, insomma, la risposta con la r maiuscola, come dovrebbe essere nell’atteggiamento e nei fatti di chi vuole mettere in discussione anche se stesso.