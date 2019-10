Haaland e il no alla Juve: "Era troppo presto"

TORINO - A 19 anni Erling Haaland è un altro dei giovani gioielli che il calcio europeo mette instancabilmente in mostra. Il centravanti norvegese, e figlio d’arte (papà Alf-Inge aveva giocato con Manchester City e Leeds, dove il ragazzo è nato: difensore roccioso, passato alla storia per un contrasto in cui ruppe il crociato di Roy Keane, che si vendicò con analogo intervento tre anni dopo), si sta mettendo in mostra nel Salisburgo, dove è approdato nel 2018 con un contratto quinquennale. Gol nel campionato austriaco come in Champions League, per un ragazzo che sa unire qualità fisiche (è alto 194 centimetri) e tecniche, esaltate da un eccellente agonismo di fondo. Ole Gunnar Solskjaer, norvegese e attaccante anch’egli, oggi allenatore del Manchester United, stravede per lui: «Può diventare un grande centravanti, per le sue caratteristiche mi ricorda Lukaku». Non a caso proprio lo United è interessato ad Haaland che, ai tempi del Molde, era stato stato seguito dagli osservatori della Juventus.