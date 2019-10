Antonio Cabrini, gli auguri della Juve: "Quanti trofei vinti, una leggenda"

TORINO - "Quante stagioni in bianconero... quanti trofei vinti... una Leggenda! Auguri ad Antonio Cabrini!", è questo il messaggio attraverso il quale la Juve ha voluto omaggiare l'ex difensore nel giorno del suo 62° compleanno. Cabrini ha vestito la maglia della Vecchia Signora per ben 13 anni, dal 1976 al 1989, facendo incetta di trofei in Italia e in Europa. Dai sei scudetti e le due Coppe Italia ai successi internazionali: una Coppa Uefa (1977), una Coppa della Coppe e una Supercoppa Uefa (1984), una Coppa dei campioni (1985) e lo stesso anno il successo in Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniors. La maglia bianconera è stata come una seconda pelle per Cabrini, una maglia che ha onorato per ben 440 volte e che non ha mai dimenticato. Non lo hanno dimenticato nemmeno la società e i tifosi, che lo omaggiano nel giorno del suo 62° compleanno.