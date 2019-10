Pjanic: “Juve, obiettivo triplete. Sogno di essere tra i migliori al mondo”

“ Il mio sogno è essere tra i migliori al mondo. Ci sto lavorando e sono contento di come sta procedendo ”. L’ambizione di Miralem Pjanic non conosce limiti. Il centrocampista della Juve , adesso in ritiro con la sua Bosnia , ha parlato della straordinaria partita di San Siro e degli obiettivi della squadra: “ La mia prestazione contro l'Inter? Ammetto che è andata bene, li abbiamo battuti 2-1 meritatamente e finalmente ci siamo ripresi il primo posto in Serie A - ha dichiarato a Radio Sarajevo -. Penso che la nostra squadra sia sicuramente la migliore in Italia, vogliamo essere sempre in testa e da domenica siamo dove dobbiamo essere. Puntiamo a tutti i trofei, questo è l'obiettivo della Juve ”.

Pjanic vuole il triplete

“Parliamo di un club che è tra i primi tre o quattro del mondo. I nostri obiettivi sono alti, non solo in questa stagione, ma ogni anno. Vogliamo vincere tutti i trofei e ci proveremo di nuovo quest'anno. Vincere la Champions League e sollevare quel trofeo è il mio sogno. Spero di farcela quest'anno”. Infine un pensiero per l’amico Edin dopo l’intervento chirurgico allo zigomo destro: “Faccio un in bocca al lupo a Dzeko, gli auguro una pronta guarigione. In nazionale ci mancherà molto, ma non abbiamo tempo per piangere: chi lo sostituirà non dovrà far sentire la sua mancanza”.