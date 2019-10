Assemblea Juve, ecco gli azionisti: «Bravo Agnelli per la denuncia agli Ultrà. Jeep un po'... avara»

Inizia la serie di interventi degli azionisti all'assemblea dei soci della Juventus.

Salvatore Cozzolino: «Piccola annotazione sulla questione dell'inchiesta "Last banner". Vorrei ringraziare il presidente per il coraggio di questo tipo di denuncia. E non posso non notare come il resto del mondo del calcio ci abbia lasciato soli. E' una denuncia importante a tutela del valore della società, erano azioni che potenzialmente andavano a deperire il valore della società e diminuivano i ricavi. E la denuncia ha comportato rischi personali, quindi faccio i complimenti». «Il bilancio chiude in perdita soprattutto per l'accantonamento dei rischi e poi per il tardivo adeguamento del contratto Jeep. Jeep era una parte correlata... Se Adidas dopo cinque minuti dopo la firma di Ronaldo ha aumentato il suo contratto, perché Jeep ha aspettato oltre un anno e l'adeguamento parte solo ora. Non mi piace la taccagnaggine della Jeep che oltretutto è, come dire, nostra cugina».

Andrea Danubi: «Peso politico e comunicazione del club. E' indubbio che siamo fra le prime sei/sette società al mondo, ma continuiamo a subire soprusi come una provinciale. Manca una figura di comunicazione che sia visibile, non abbiamo un dirigente che vada a mettere i puntini sulle i sulle inesattezze delle trasmissioni televisive. Manca chi ci difenda dalle calunnie. A meno che non riteniate sufficienti per chi fattura 500 milioni i Paolo Rossi o gli Zuliani». «La stella a Conte. Se il parametro è quello di Boniek, lei presidente deve mandare i muratori a toglierla. Perché lui è un ingrato. Essere la Juventus significa meritarselo tutti i giorni».

Gino Gambacortio: «Se siamo un'azienda e siamo quotati in Borsa per sviluppare si aumenta il capitale. Spieghiamolo bene a chi dice che è un correre ai ripari per i debiti. Per la sponsorizzazione Jeep concordo con chi dice che è tardivo. E mi auguro che gli aumenti siano cospicui in futuro e se siamo proprio tenuti ad avere proprio Jeep come sponsor. Mi rendo conto che non possiamo mettere un'altra casa automobilistica, ma altre aziende mondiali sarebbero contente di comparire sulle nostra maglia. Caro presidente, vorrei anche sapere a che punto è il progetto della Superlega».