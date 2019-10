Supercoppa Juve-Lazio, quando si gioca? Il retroscena

TORINO - Prendete carta e penna, ma soprattutto non prendete impegni verosimilmente per i giorni precedenti la festività del Natale. C’è Juventus-Lazio, o meglio ci sarebbe Juventus-Lazio in attesa che l’evento sia certificato da una nota dell’ente organizzatore, la Lega Serie A. Trattasi di Supercoppa, di un altro gustoso incrocio tra bianconeri e biancocelesti con un trofeo in palio, di un appuntamento da dentro e fuori che inevitabilmente condizionerà l’umore dei due ambienti, vincitori e sconfitti, in vista della sosta. La partita andrà in scena a Gedda come in occasione di Juventus-Milan, 1-0 il 16 gennaio scorso, con firma decisiva - manco a dirlo - di Cristiano Ronaldo. I campioni d’Italia giocheranno in Arabia, com’è previsto dall’accordo che stabilisce la disputa di un ultimo match di Supercoppa in loco entro le future tre edizioni, presumibilmente il 23 dicembre, dopo l’ultima tranche di partite di campionato. Ecco perché la trasferta di Marassi a Genova, calendarizzata per il 22 alle 15 in attesa che siano resi noti anticipi e posticipi, dovrebbe essere oggetto di un rinvio. Possibile nuova data di Sampdoria-Juventus e Lazio-Verona? A cavallo tra Juve-Cagliari (e Brescia-Lazio) del 5 gennaio 2020 e Roma-Juve (nonchè Lazio-Napoli) del 12, in una delle poche settimane libere della stagione prima che cominci la Coppa Italia.

