Juve, maglia speciale contro il Genoa: ecco perché

TORINO - La divisa con cui la Juve è scesa in campo all'Allianz Stadium contro il Genoa è davvero speciale. Si tratta di un kit unico, prodotto dalla collaborazione fra Adidas, Palace e Juventus. Il brand londinese, nato dalla cultura skater, ha unito le forze con Adidas per creare un kit innovativo e sorprendente, caratterizzato da un design urban, che non dimentica i colori della storia della Juventus, il bianco e il nero, ma lo combina con l'arancione e il verde fluo, che spiccano sulle maniche e soprattutto (il verde) nel logo di Jeep e nei nomi e nei numeri dei giocatori sul retro. "E' la grande fusione tra calcio e fashion - osserva Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juve - Per un ulteriore allargamento dei nostri confini. Abbiamo voluto sorprendere, scendendo in campo con una maglia frutto della collaborazione con una realtà iconica del mondo skater a livello mondiale. Ringraziamo il nostro partner Adidas che ha reso possibile questo progetto”.