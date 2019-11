Cassano: "Ecco perché Ronaldo ha rischiato di essere squalificato"

TORINO - "Cristiano Ronaldo ha rischiato di essere squalificato", parola di Antonio Cassano. L'ex attaccante della Roma, ospite della trasmissione "Tiki Taka", ha spiegato il regolamente partendo da una sua esperienza personale: "A me era successo 12 anni fa in Roma-Lazio: Capello mi ha sostituito, io ho sbroccato e me ne sono andato a casa. Sono dovuto tornare indietro perché se quel giorno venivo sorteggiato all'antidoping prendevo due anni di squalifica". Il riferimento ovviamente è alla decisione di Ronaldo di abbandonare l'Allianz Stadium ancor prima che la partita tra Juventus e Milan finisse. "Non puoi farlo - ha detto Cassano - perché a fine gara c'è l'antidoping. Occhio. Se è così come si dice diventa una cosa complicata".