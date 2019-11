Ansia per la Juventus: Pjanic si ferma contro l'Italia

ZENICA (BOSNIA) - Al minuto 77' della sfida tra Bosnia e Italia, con gli azzurri in vantaggio per 3-0, si ferma Miralem Pjanic. Il centrocampista bianconero è costretto ad uscire dal terreno di gioco, chiedendo il cambio, per un problema di natura muscolare. Bonucci è il primo che va a sincerarsi delle condizioni del suo compagno di squadra che già nei giorni scorsi aveva sofferto per un fastidio all'adduttore destro. Sembra proprio questa la brutta notizia per Maurizio Sarri che nei prossimi impegni di campionato, il 23 novembre contro l'Atalanta, e Champions League, il 26 contro l'Ateltico Madrid, potrebbe essere costretto a fare a mano del regista bosniaco.

Le parole del regista bianconero

"Spero nulla di grave, è un problema che mi porto dietro da un po' di tempo. Staremo a vedere nei prossimi giorni". Queste le parole del centrocampista bianconero al termine della gara sul suo problema fisico. Sulla partita: "Dovevamo chiudere il girone al secondo posto, ma non è andata. Oggi l'Italia ci ha messo in grande difficoltà e ha gestito alla grande, ha meritato di vincere".