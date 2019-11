Juve, Danilo: "Cristiano Ronaldo dice che con lui il Brasile avrebbe 5 Mondiali in più"

RIYAD (Arabia Saudita) - "Cristiano Ronaldo? L'ho conosciuto ai tempi del Real Madrid, l'ho ritrovato alla Juventus. Si applica al calcio in un modo maniacale, cura ogni dettaglio. Ciò dimostra come i successi non arrivino per caso ma bisogna cercarli". Sono le parole del terzino Danilo, reduce dall'amichevole col Brasile persa a Riyad contro l'Argentina, rilasciate ai microfoni di Dazn. Il tema dell'intervista, il fuoriclasse portoghese, già compagno di squadra in maglia merengue e ritrovato in bianconero. "Una volta mi ha detto che, se avesse giocato con la Seleçao, adesso il Brasile avrebbe in bacheca cinque Coppe del Mondo in più", la chiosa dell'ex Manchester City, arrivato a Torino in estate nell'ambito dell'affare Cancelo.