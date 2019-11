La Juve è la Signora del mondo: nessuno ha il passo dei bianconeri

TORINO - Che il cammino della Juventus, anche nella prima versione di Maurizio Sarri, sia rimasto irresistibile, lo raccontano i numeri. I bianconeri hanno raccolto 32 punti, due in meno appena di quanto avevano saputo fare la passata stagione, l’ultima di Massimiliano Allegri, avviata con un passo che aveva annichilito gli avversari. Al punto che, alla giornata numero 12, il Napoli secondo in classifica era già distanziato di sei lunghezze. Nella stagione attuale la situazione avrebbe potuto rivelarsi ancora più pesante a carico delle avversarie se non ci fosse stata l’Inter del mai domo Antonio Conte, che insegue i bianconeri staccata di un punto soltanto. Fosse stato per le altre, la Serie A avrebbe avuto un finale già scritto con anticipo, visto che la Lazio è terza a quota 24, mentre possibili avversarie sono scivolate malinconicamente verso il basso, come la Roma e il Napoli, per tacere del Milan.