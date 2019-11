Gentile: "De Ligt tornerà presto uno dei migliori al mondo"

TORINO - Ancora presto per giudicare l'acquisto di De Ligt. Ne è convinto Claudio Gentile, ex difensore della Juventus e della Nazionale, con cui vinse i Mondiali nel 1982. Intervenuto ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno, l'allenatore nato a Tripoli ha voluto dire la sua sul calciatore bianconero, acquistato dall'Ajax in estate: "È un ragazzo che darà grandi soddisfazioni, ci vuole un po' di tempo ma se dovesse fallire lui siamo davvero messi male. Penso che a breve tornerà a essere uno dei difensori più forti a livello mondiale". A proposito di difensori, l'ex ct dell'Under 21 ha lanciato un allarme: "Non ci sono più difensori e questa mancanza si fa sentire quando devi sostituire gente che ha una certa età. Sarà un peso, potrebbe essere la causa di tanti risultati negativi se non si corre ai ripari". Un giudizio anche sul percorso del gruppo di Mancini: "Vincere fa sempre bene, poi bisogna aspettare gli impegni veri. Il cammino non è stato difficile, vedremo più avanti che ruolo svolgerà questa squadra. Il potenziale c'è, poi servono i risultati. Sembra che la Nazionale sia la squadra dove far crescere i giovani e questo è sbagliato. Dobbiamo però confidare nella voglia di questi ragazzi".

Gentile e la voglia di panchina

Chiede un'altra chance Claudio Gentile. L'ultima risale ai tempi del Sion nel 2014, terminata a stretto giro di posta. E parla con un pizzico di amarezza dell'esperienza alla guida dell'Under 21: "Le richieste le ho dall'estero ma voglio capire perché non posso allenare nel mio Paese. Purtroppo non mi sono piegato, ho scelto di fare di testa mia, di pagare di testa mia se non fossi stato all'altezza della situazione. Facevo i risultati, i giocatori li sceglievo io, ma a qualcuno dava fastidio e mi hanno fatto terra bruciata attorno. Vent'anni fa un grande allenatore come Mazzone diceva che ci sono allenatori e allenatori-accompagnatori".