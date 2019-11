De Ligt: “Ora godo io”

TORINO - Dall’Atletico Madrid all’Atletico Madrid: in poco più di due mesi si chiude il cerchio intorno a Matthijs de Ligt, il difensore olandese a lungo in discussione a inizio stagione, che è ritornato a essere il campione conosciuto ai tempi dell’Ajax, uno dei migliori giovane difensore al mondo, per il quale la Juventus ha investito 85 milioni di euro. Proprio dopo la gara di Champions in Spagna, a metà settembre, e alcune prove incerte contro Napoli e Fiorentina, il difensore olandese aveva rivelato di aver riflettuto a lungo sugli errori e di aver svoltato, cercando di ritrovare la fiducia in se stesso.