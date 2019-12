Juve, Sarri: “Cristiano Ronaldo deve solo ritrovare un po' di brillantezza”

“Non abbiamo neanche fatto una partita negativa, nel secondo tempo abbiamo avuto tantissime palle per venirne a capo. Nel primo forse abbiamo avuto poche energie a livello mentale, il gol dell’1-1 è stato un errore. Ci è mancata un po’ di testa e nel finale potevamo vincerla”. Maurizio Sarri commenta il pari casalingo contro il Sassuolo. Il tecnico bianconero, ai microfoni di Dazn, ha anche spiegato il motivo del cambio di Higuain: “Fino a quando la reazione è stata veemente e gli avversari sono stati costretti in area abbiamo potuto continuare in quella maniera, dopo, appena gli avversari hanno iniziato a palleggiare abbiamo visto che la squadra era andata in difficoltà e abbiamo cercato solidità con Ramsey”.

Bonucci e CR7 non bastano: il Sassuolo frena la Juve

Sarri: “Ronaldo è in salita”

“La manovra era lenta, sbagliavamo anche i movimenti. Ci hanno preso quattro o cinque volte con la squadra troppo aperta. Venivamo da due partite che ci hanno tolto molte energie a livello mentale, la partita post Champions è sempre difficile. Cristiano Ronaldo? Ha recuperato a livello di resistenza, il passo successivo sarà riacquisire un pizzico di brillantezza, ma è in salita. Buffon? Il suo rientra in una catena di errori abbastanza evidenti nell’azione del 2-1 del Sassuolo”. La prossima è contro la Lazio: “Immobile? Per lui parlano i numeri”.