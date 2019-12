Juve, Ronaldo si è tolto l’ansia da gol. Ora missione brillantezza

TORINO - Il gol al Sassuolo per la fiducia. Il Pallone d’Oro sfuggito (stasera probabilmente incoroneranno Messi) come moltiplicatore di motivazioni. E una settimana senza Coppe (prossimo impegno la Lazio, sabato all’Olimpico) come trampolino ideale per ritrovare la brillantezza dei tempi migliori. La ripartenza di Cristiano Ronaldo è cominciata ieri, con il rigore scaccia incubi e alcuni spunti importanti, ma tra oggi e sabato è destinata a diventare ancora più concreta. «Non il risultato che volevamo, lavoreremo duramente per raggiungere i nostri obiettivi», ha spiegato Ronaldo via social.