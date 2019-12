Dybala e Oriana ospiti di Rihanna: «Giorno da sogno». E ora il rinnovo

TORINO - Rihanna è stata la protagonista assoluta dei British Fashion Awards dopo aver presenziato allo Stadium di Torino alla sfida tra la Juventus e l’Atletico Madrid. Gol, nell’occasione, di Paulo Dybala, grande amico della cantante e del fratello. Così, l’occasione è stata propizia per l’argentino per rendere la visita accompagnato dalla bella Oriana Sabatini, sua compagna. Il tutto suggellato da foto e commento: «Un giorno da sogni», scrive lei. Non un’altra notte normale per il talento bianconero… Intanto, il club lavora per il rinnovo del contratto sino al 2024.