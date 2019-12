Paratici esclusivo: “Ronaldo? Resta alla Juve. De Ligt è mostruoso"

PIACENZA - «Se sei piacentino le radici con la città e la sua gente sono fortissime, inscindibili a qualsiasi latitudine. Se dall'altra parte del mondo incontro un piacentino, tutti gli altri non esistono più, si inizia a parlare di Piacenza, del cibo piacentino e, ovviamente, del Piacenza calcio». Fabio Paratici ieri sera giocava più in casa di quando è in tribuna allo Stadium, perché lui, originario della Val Tidone (di Borgonovo), è cresciuto a Piacenza e nel Piacenza, così che fra le mura della sede della "Famiglia Piasinteina" si scioglie come capita quando si torna a casa e si chiacchiera con gli amici. È lui il Piacentino dell'anno, riconoscimento che gli viene assegnato davanti a un sala pienissima dal Razdur, ovvero il “padre” della famiglia piacentina, Dario Anelli, per premiare i grandi traguardi raggiunti nello sport. Per tutto il mondo è «l'uomo che ha comprato Ronaldo», anche se prima di CR7 aveva vinto comunque sette scudetti e ingaggiato alcuni dei più forti calciatori del mondo, per Piacenza è uno dei suoi figli che ha fatto molta strada.

