Il Natale della Juve: è arrivato il "Christmash-up"

TORINO - La sentite? È l'atmosfera del Natale e in casa Juve è già arrivata. Ognuno la vive in modo diverso: c'è chi i regali li scarta solo dopo gli allenamenti senza perdere tempo per tenersi in forma, chi preferisce condividere via social ogni particolare delle feste e chi si inventa chef per un giorno trasformando il pranzo di Natale in un capolavoro alla Masterchef. Per questo per la Juventus più che Natale è un vero e proprio "Christmash-up" che celebra le differenze. Nel video postato dal club bianconero, calciatori e calciatrici ci "svelano" come preferiscono festeggiare il loro 25 dicembre, dall'influencer al più tradizionale. E voi che personaggio siete?

