Paratici: "Con la Lazio bella sfida, ma la Juve è pronta e abituata a queste partite"

PIACENZA - Parla Fabio Paratici dopo aver ricevuto il premio di "Piacentino Benemerito 2019" e rivolge subito la sua attenzione al prossimo match che attende la Juventus all'Olimpico contro la Lazio: "La Lazio sta lavorando benissimo da tanti anni. Quella di sabato sarà una bella partita contro una squadra offensiva. Noi siamo pronti e abituati a giocare queste partite". Dopo i complimenti alla squadra biancoceleste guidata da Simone Inzaghi, altro piacentino come lui, Paratici risponde anche ad una domanda sul mercato, in particolare sull'acquisto di Matthijs de Ligt dall'Ajax: "Abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per acquisti di questo tipo. Penso a Pogba, Coman, Dybala, Morata, giocatori che hanno segnato tanto e sono al top. Siamo felici del rendimento di De Ligt e, dopo averlo conosciuto bene in questi mesi, siamo convinti di aver fatto il miglior investimento".