Juve, Bentancur: "Voglio vincere tutto. Sarri mi dice le stesse cose di Allegri"

Sul ruolo di trequartista

In questo primo scorcio di stagione il centrocampista uruguaiano ha già collezionato 13 presenze tra campionato e Champions League. In campo, può ricoprire anche il ruolo di trequartista: "Quando gioco sulla trequarti cambia tanto perché avere il campo alle spalle è difficile, so che devo lavorare per migliorare. È una bella posizione perchè sei piu vicino alla porta e agli attaccanti, mi piace quel passaggio forte tra le linee, fare i cambi di gioco lunghi. In quel ruolo mi piaceva moltissimo Riquelme, non ce n’è un altro come lui. Anche Recoba era uno che guardavo quando ero più piccolo. Ora è difficile trovare un trequartista con quel carattere”.