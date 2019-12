Juve, i convocati per la Lazio: ci sono Pjaca e Rabiot, out Ramsey

TORINO – Ci sono anche Pjaca e Rabiot tra i 23 convocati della Juventus per la sfida di domani a Roma contro la Lazio. Il croato è alla prima convocazione in bianconero dopo due anni e non gioca da marzo scorso. Assente Ramsey, che si è fermato ieri per un problema muscolare, oltre a Khedira (operato due giorni fa al ginocchio sinistro), Chiellini e Douglas Costa.

I convocati della Juventus

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Pjaca, Emre Can, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Muratore, Portanova.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Higuain, Cuadrado.