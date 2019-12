Pjaca, nuova vita. Aspettando gennaio...

TORINO - C’era anche lui nel gruppo dei tiratori scelti alla Continassa, un paio di giorni fa. E le spie raccontano come si sia particolarmente divertito al fianco di gente di un certo livello, da Cristiano Ronaldo a Federico Bernardeschi passando per Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Marko Pjaca, dunque, è ancora tra noi, malgrado il destino si diverta a giocare con i suoi crociati e insomma, il ginocchio difficilmente dia garanzie. Eppure il 24enne di Zagabria ha saputo reagire, ancora una volta, alle avversità e Maurizio Sarri non ha potuto non convocarlo in vista di Lazio-Juventus. Sugli schermi bianconeri l’ex Fiorentina mancava da due anni, mentre in campo con la maglia dei campioni d’Italia l’avevano visto per l’ultima volta il 19 marzo 2017: Samp-Juve 0-1, l’ingresso in campo a freddo per sostituire l’infortunato Dybala e una prova incolore. Poi più nulla, fino alla convocazione di ieri.

E’ un ritorno sulla scena assai utile al fantasista per provare gradualmente a riassaggiare il campo, aspettando gennaio quando il mercato potrebbe riservare novità. Dirottarlo al Brescia per tener vivi i rapporti con il presidente Massimo Cellino e garantirsi una corsia preferenziale in vista del blitz decisivo su Sandro Tonali rimane un’opzione più che credibile. Alla finestra ci sono anche le due genovesi, sempre che Pjaca sia lasciato in pace dalla sorte. Se lo augurano tutti. A.MI